Подорожание проезда в Полтавской области начало действовать уже с 1 мая 2026, поэтому рассказываем о новых тарифах.

Подорожание проезда в Полтавской области предполагает изменение тарифов в общественном транспорте Кременчуга, сообщает Politeka.

О подорожании проезда в Полтавской области стало известно после решения исполкома городского совета, принятого 30 апреля во время заседания.

Согласно новым условиям стоимость билета в троллейбусах и коммунальных автобусах составляет 20 гривен. Наибольший рост ощутили пассажиры маршруток, где цена поездки поднялась до 25 гривен.

Также утверждены новые тарифы на проездные билеты. Для школьников месячный проездной стоит 400 гривен, для студентов – 450 гривен.

Общий проездной для жителей города был установлен на уровне 1000 гривен, а для предприятий и организаций он составляет 1800 гривен.

В городском совете объяснили, что подорожание проезда в Полтавской области стало следствием обращений перевозчиков, предоставивших экономические расчеты.

Основными причинами называют рост стоимости горюче-смазочных материалов, повышение цен на электроэнергию и увеличение расходов на техническое обслуживание транспорта.

По словам мэра Кременчуга Виталия Малецкого, повышение тарифов позволит обеспечить стабильную работу общественного транспорта, своевременный выход машин на маршруты и надлежащее техническое состояние подвижного состава.

При этом все льготы для пассажиров остаются в силе, и их по-прежнему будут финансировать на средства городского бюджета. Отдельно отмечается, что перевозчиков обязали соблюдать графики движения и правила перевозки.

В случае нарушений, в частности, отказа перевозить льготников, с ними могут расторгнуть договоры.

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: какие цены могут быть установлены.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: где и как получить поддержку.