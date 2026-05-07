Вводятся плановые графики отключения света в Черниговской области на 8 мая.

Графики отключения света будут действовать много часов подряд в Черниговской области из-за плановых работ, запланированных на 8 мая, пишет Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставило «Черниговоблэнерго».

Вводят плановые графики отключения света в Черниговской области на 8 мая, которые продлятся в отдельных населенных пунктах из-за плановых профилактических работ в электросетях.

08.05.2026 с 08:00–20:00 часов в городе Мена исчезнет электричество. На 12 часов не будет света на таких улицах:

Андрейченка Максыма — 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 58б, 58в, 60, 60а, 60б, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

Андрийченка Максыма — 2, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21

Воли — 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Герив Украины — 101, 105, 105а, 107, 109, 115, 117, 117а, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 150е, 152, 154, 156а, 156б, 158, 158а, 160, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 180, 182, 184, 188, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 206, 208

Гоголя — 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 21а, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Деснянська — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16

Зарична — 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 39а, 41, 41а, 42, 42а, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 64, 70, 70а

Ичынська — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18

Калынова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 57, 61, 61а, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77

Мыхайла Грушевського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22а, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 49, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51г, 52а, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

Н.Жыття — 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 77, 79, 81, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 96, 100, 101, 102, 103, 103а, 105, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 118, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 139, 141, 142, 142а, 143, 146, 149, 150, 152, 154, 156, 158, 159, 162, 162а, 163, 164, 171, 173, 177, 179

Нове Жыття — 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4А, 5, 7, 19, 21, 23а, 25, 25а

Остреч — 1, 2, 3, 5

Терентия Кореня — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а

Чернигивська — 3, 5, 7, 15, 17, 19, 20, 22, 24

Чернигивськый шлях — 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112а, 112Б, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 126А

С 08:00–16:45 в пгт Рипкы произойдут дополнительные обесточивания, однако они будут продолжаться только по отдельным адресам:

Паркова — 3, 5, 5А

Святомыколаивська — 1/8, 67/1

Харкивська — 2, 6, 6б, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18/48, 19, 20, 21а, 22, 22А

Шевченка — 187, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 215, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 237а, 239, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 316

С 8 до 17 часов будут продолжаться дополнительные отключения света в городе Ичня. Дополнительные обесточения коснутся десятков домов, расположенных по следующим адресам:

Европейська — 14

Иржавськый Шлях — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Негоды — 1

Слобода — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19

Солдатськои Славы — 28, 30, 32, 34, 36

Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 7А, 8А

Швыдченка — 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 2А, 31, 31А, 33, 37.

