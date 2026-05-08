Дефицит продуктов в Кировоградской области обостряется из-за трудностей со снабжением аграрных ресурсов, прежде всего удобрений, которые остаются важными для предстоящей посевной кампании, сообщает Politeka.

Эксперты рынка сообщают о нехватке аммиачной селитры, что уже влияет на работу фермерских хозяйств и подготовку к новому сезону.

По предварительным оценкам, дефицит этого вида удобрений составляет около 100–170 тысяч тонн. Причинами называют сложную логистику, повреждение инфраструктуры и нестабильность импортных поставок. Поэтому аграрии вынуждены искать альтернативные каналы закупки.

Представители отрасли отмечают, что зимний период стал серьезным испытанием для производителей. Кроме погодных рисков, на ситуацию повлияли проблемы с транспортировкой и погрузкой на энергетическую систему.

По данным аналитиков, с середины 2025 года до начала 2026 года в Украину ввезли более 300 тысяч тонн удобрений. В то же время, внутренний выпуск превысил 400 тысяч тонн. Тем не менее, имеющихся запасов недостаточно для полного покрытия потребностей агросектора.

Дополнительную опасность создают погодные условия. Часть озимых культур пострадала из-за гололеда и ледовой корки, поэтому поля нуждаются в оперативной подкормке для поддержания урожайности.

Специалисты отмечают, что удобрения имеют ключевое значение для стабильного развития растений, особенно в условиях климатической нестабильности и температур.

На этом фоне Дефицит продуктов в Кировоградской области рассматривается как фактор, который может отразиться на будущем урожае и ситуации на продовольственном рынке. Эксперты отмечают, что нехватка ресурсов способна сказаться на себестоимости производства и дальнейших ценах.

Несмотря на продолжение импорта, вопрос доставки остается сложным из-за высоких затрат и ограниченных возможностей отдельных маршрутов. Частично улучшить ситуацию, по мнению аналитиков, может расширение альтернативных путей снабжения и использования других видов подпитки.

В целом, рынок пока сохраняет контролируемую ситуацию, однако дальнейшее развитие будет зависеть от стабильности логистики, погодных условий и скорости пополнения запасов в период активного спроса.

