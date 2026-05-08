Дефіцит продуктів в Кіровоградській області загострюється через труднощі з постачанням аграрних ресурсів, насамперед добрив, які залишаються важливими для майбутньої посівної кампанії, повідомляє Politeka.

Експерти ринку повідомляють про нестачу аміачної селітри, що вже впливає на роботу фермерських господарств та підготовку до нового сезону.

За попередніми оцінками, дефіцит цього виду добрив становить приблизно 100–170 тисяч тонн. Причинами називають складну логістику, пошкодження інфраструктури та нестабільність імпортних поставок. Через це аграрії змушені шукати альтернативні канали закупівлі.

Представники галузі зазначають, що зимовий період став серйозним випробуванням для виробників. Окрім погодних ризиків, на ситуацію вплинули проблеми з транспортуванням і навантаження на енергетичну систему.

За даними аналітиків, від середини 2025 року до початку 2026-го в Україну ввезли понад 300 тисяч тонн добрив. Водночас внутрішній випуск перевищив 400 тисяч тонн. Попри це, наявних запасів недостатньо для повного покриття потреб агросектору.

Додаткову небезпеку створюють погодні умови. Частина озимих культур постраждала через ожеледь та льодову кірку, тому поля потребують оперативного підживлення для підтримки врожайності.

Фахівці наголошують, що добрива мають ключове значення для стабільного розвитку рослин, особливо в умовах кліматичної нестабільності та змін температур.

На цьому тлі Дефіцит продуктів в Кіровоградській області розглядається як фактор, який може вплинути на майбутній урожай і ситуацію на продовольчому ринку. Експерти зауважують, що нестача ресурсів здатна позначитися на собівартості виробництва та подальших цінах.

Попри продовження імпорту, питання доставки залишається складним через високі витрати та обмежені можливості окремих маршрутів. Частково покращити ситуацію, на думку аналітиків, може розширення альтернативних шляхів постачання та використання інших видів підживлення.

Загалом ринок поки зберігає контрольовану ситуацію, однак подальший розвиток залежатиме від стабільності логістики, погодних умов і швидкості поповнення запасів у період активного попиту.

