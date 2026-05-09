Доплаты для пенсионеров в Полтавской области остаются актуальной темой для людей постарше, ведь украинцам продолжают начислять возрастные надбавки к пенсиям, сообщает Politeka.

Речь идет о дополнительных выплатах, которые автоматически назначаются по достижении определенного возраста.

Впервые подобную финансовую поддержку получают граждане после 70 лет. Как пояснила заместитель начальника отдела обслуживания граждан №2 Ольга Синдяшкина, сумма зависит от возрастной категории пенсионера.

В настоящее время лицам в возрасте от 70 до 74 лет предусмотрено 300 гривен. Люди от 75 до 79 лет получают 456 гривен, а гражданам, которым исполнилось 80 и больше, насчитывают 570 гривен.

Средства прилагаются со дня рождения. Если дата выпадает на начало месяца, человек получает полный размер вместе с пенсией. В случае, когда день рождения позже, сумма рассчитывается пропорционально количеству дней после достижения соответствующего возраста.

Обращаться в Пенсионный фонд для оформления не нужно. Начисление производится автоматически после обновления данных в системе.

В то же время, существует важное условие: размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны. Если выплата больше, возрастная прибавка не назначается.

Отдельно специалисты отмечают, что суммы не прилагаются друг к другу. К примеру, после достижения 75 лет пенсионер не будет получать одновременно 300 и 456 гривен. В таком случае производят только доплату до нового уровня.

В Пенсионном фонде также ранее сообщалось, что после проведения индексации размеры этих возрастных надбавок остались без изменений.

