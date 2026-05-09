Доплати для пенсіонерів у Полтавській області залишаються актуальною темою для людей старшого віку, адже українцям продовжують нараховувати вікові надбавки до пенсій, повідомляє Politeka.

Йдеться про додаткові виплати, які автоматично призначаються після досягнення певного віку.

Вперше таку фінансову підтримку отримують громадяни після 70 років. Як пояснила заступниця начальника відділу обслуговування громадян №2 Ольга Сіндяшкіна, сума залежить від вікової категорії пенсіонера.

Наразі особам віком від 70 до 74 років передбачено 300 гривень. Люди від 75 до 79 років отримують 456 гривень, а громадянам, яким виповнилося 80 і більше, нараховують 570 гривень.

Кошти додаються з дня народження. Якщо дата припадає на початок місяця, людина отримує повний розмір разом із пенсією. У випадку, коли день народження пізніше, сума розраховується пропорційно кількості днів після досягнення відповідного віку.

Звертатися до Пенсійного фонду для оформлення не потрібно. Нарахування відбувається автоматично після оновлення даних у системі.

Водночас існує важлива умова: розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Якщо виплата більша, вікова надбавка не призначається.

Окремо фахівці наголошують, що суми не додаються одна до одної. Наприклад, після досягнення 75 років пенсіонер не отримуватиме одночасно 300 і 456 гривень. У такому випадку проводять лише доплату до нового рівня.

У Пенсійному фонді також раніше повідомляли, що після проведення індексації розміри саме цих вікових надбавок залишилися без змін.

