Подорожание проезда в Луцке становится предметом обсуждения городских властей и перевозчиков после предложения поднять тариф в городских автобусах до 24 гривен , сообщает Politeka.

Вопрос изменения стоимости перевозок был рассмотрен 6 мая во время обсуждения с участием представителей городского совета, бизнеса и общественности. В настоящее время базовая оплата составляет 18 гривен, а для учащихся – 12.

Окончательное решение должно быть принято исполнительным комитетом Луцкого городского совета после завершения регуляторной процедуры.

По словам чиновников, обращения от перевозчиков поступили из-за роста расходов на горючее и обслуживания транспорта. В действующей модели расчетов дизель оценивался примерно в 50 гривен за литр, в то время как в новом проекте заложено около 83.

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что фактические рыночные цены в последнее время колебались еще выше — до 90 гривен. Дополнительно выросли расходы на шины, смазки, аккумуляторы, ремонтные работы и страхование.

Финансовый блок города отмечает, что тариф формировались в соответствии с государственной методикой расчета стоимости пассажирских перевозок. Также учтена статистика пассажиропотока за предыдущий год.

Предлагаемый уровень рентабельности составляет 10%. В расчетах средняя себестоимость по маршрутам вышла на уровень 23,86 грн., поэтому округленное значение предлагают установить на отметке 24.

Перевозчики, в свою очередь, отмечают дополнительные финансовые трудности. Среди них отсутствие компенсаций за льготные поездки, кредитные обязательства за обновленный транспорт и дальнейший рост стоимости горючего.

В этом контексте удорожание проезда в Луцке объясняют необходимостью поддержать стабильную работу маршрутной сети и избежать сокращения рейсов.

Решения по новому тарифу ожидают в ближайшее время на заседании исполкома, где определят окончательные условия для пассажирских перевозок в городе.

