Подорожчання проїзду в Луцьку стає предметом обговорення міської влади та перевізників після пропозиції підняти тариф у міських автобусах до 24 гривень, повідомляє Politeka.

Питання зміни вартості перевезень розглянули 6 травня під час обговорення за участі представників міської ради, бізнесу та громадськості. Нині базова оплата становить 18 гривень, а для учнів — 12.

Остаточне рішення має ухвалити виконавчий комітет Луцької міської ради після завершення регуляторної процедури.

За словами посадовців, звернення від перевізників надійшли через зростання витрат на пальне та обслуговування транспорту. У чинній моделі розрахунків дизель оцінювався приблизно у 50 гривень за літр, тоді як у новому проєкті закладено близько 83.

Дані моніторингу свідчать, що фактичні ринкові ціни останнім часом коливалися ще вище — до 90 гривень. Додатково зросли витрати на шини, мастила, акумулятори, ремонтні роботи та страхування.

Фінансовий блок міста зазначає, що тариф формували відповідно до державної методики розрахунку вартості пасажирських перевезень. Також враховано статистику пасажиропотоку за попередній рік.

Запропонований рівень рентабельності становить 10%. У розрахунках середня собівартість по маршрутах вийшла на рівень 23,86 грн, тому округлене значення пропонують встановити на позначці 24.

Перевізники, своєю чергою, наголошують на додаткових фінансових труднощах. Серед них — відсутність компенсацій за пільгові поїздки, кредитні зобов’язання за оновлений транспорт та подальше зростання вартості пального.

У цьому контексті подорожчання проїзду в Луцьку пояснюють необхідністю підтримати стабільну роботу маршрутної мережі та уникнути скорочення рейсів.

Рішення щодо нового тарифу очікують найближчим часом на засіданні виконкому, де визначать остаточні умови для пасажирських перевезень у місті.

