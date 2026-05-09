Подорожание проезда в Ровенской области стало вынужденным шагом по поддержке работы общественного транспорта.

Подорожание проезда в Ровенской области зафиксировано в Сарнах после обновления стоимости поездок в городских маршрутках, сообщает Politeka.

Новый тариф составил 20 гривен и начал действовать с 1 мая

Решение принял исполнительный комитет Сарненского городского совета после продолжительных консультаций с перевозчиками. В процессе стороны пытались согласовать экономические расчеты, однако подходы к формированию цены существенно отличались.

Сначала автопредприятия настаивали на уровне 26 гривен за поездку. Они объясняли это реальными затратами на содержание транспорта, горючее и ежедневные рейсы.

В итоге власти согласовали компромиссный вариант. Ставку 20 гривен определили как минимально возможную для сохранения стабильного движения автобусов без резкого увеличения финансовой нагрузки для пассажиров.

Отдельно указано, что раньше билет стоил 15 гривен, а предварительная корректировка состоялась еще в апреле 2025 года. С тех пор расходы перевозчиков существенно изменились.

Среди основных причин пересмотра называют рост стоимости дизельного горючего – с 54 до 88 гривен за литр. Это оказало существенное влияние на себестоимость каждого рейса.

Дополнительно подорожали запасные части транспорта. Импортные комплектующие выросли в цене на 25–35%, что затруднило ремонт и техническое обслуживание автобусов.

Финансовое давление усилило и повышение минимальной заработной платы до 8647 гривен. Это автоматически увеличило затраты предприятий, обеспечивающих перевозку.

В городском совете отмечают, что перевозчики работают в сложных условиях: часть рейсов выполняется с минимальной загрузкой, но маршруты сохранены, чтобы не нарушать сообщения между районами.

В то же время власти признают, что без корректировки тарифа существовали риски сокращения отдельных направлений и уменьшения количества водителей.

