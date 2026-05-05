Подорожание проезда в Ровенской области было зафиксировано после решения исполкома в Сарнах, где установили новую цену на перевозку пассажиров, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Ровенской области стало результатом решения, принятого 30 апреля на заседании исполнительного комитета Сарненского городского совета.

Согласно ему, с 1 мая стоимость поездки в городских маршрутках выросла до 20 гривен. В горсовете объяснили, что перед этим продолжались сложные переговоры с перевозчиками, которые настаивали на более высоком тарифе.

По словам представителей власти, предприниматели предоставили расчеты, свидетельствовавшие об экономически обоснованной стоимости на уровне 26 гривен за поездку.

маршрутка, автобус

Впрочем, после обсуждений удалось добиться компромисса и остановиться на 20 гривнах. В городском совете отметили, что это минимальная сумма, позволяющая транспорту работать без ущерба и в то же время не создающая чрезмерной нагрузки для пассажиров.

Предыдущий тариф, до подорожания проезда в Ровенской области, в Сарнах составлял 15 гривен и был установлен в апреле 2025 года.

С тех пор, как отмечают в горсовете, существенно изменилась экономическая ситуация. Стоимость дизельного горючего выросла с 54 грн за литр до 88 грн за литр, что составляет увеличение на 63 процента.

Также выросли в цене запчасти, особенно импортные комплектующие, цены на которые поднялись на 25 до 35 процентов. Отдельно повлиял рост минимальной заработной платы с 8000 грн до 8647 грн.

В горсовете подчеркнули, что перевозчики не могут работать в убыток, ведь в таком случае есть риск остановки маршрутов и потери водительской работы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какие цены теперь действительны.

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Ровенской области: до какой суммы была повышена цена.

Также Politeka сообщала, Изменения в графике движения поездов в Ровенской области: что следует знать пассажирам