Подорожание проезда в Ровенской области коснулось одного из городов, где изменили стоимость поездок в общественном транспорте.

Подорожание проезда в Ровенской области было зафиксировано после решения исполкома в Сарнах, где установили новую цену на перевозку пассажиров, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Ровенской области стало результатом решения, принятого 30 апреля на заседании исполнительного комитета Сарненского городского совета.

Согласно ему, с 1 мая стоимость поездки в городских маршрутках выросла до 20 гривен. В горсовете объяснили, что перед этим продолжались сложные переговоры с перевозчиками, которые настаивали на более высоком тарифе.

По словам представителей власти, предприниматели предоставили расчеты, свидетельствовавшие об экономически обоснованной стоимости на уровне 26 гривен за поездку.

Впрочем, после обсуждений удалось добиться компромисса и остановиться на 20 гривнах. В городском совете отметили, что это минимальная сумма, позволяющая транспорту работать без ущерба и в то же время не создающая чрезмерной нагрузки для пассажиров.

Предыдущий тариф, до подорожания проезда в Ровенской области, в Сарнах составлял 15 гривен и был установлен в апреле 2025 года.

С тех пор, как отмечают в горсовете, существенно изменилась экономическая ситуация. Стоимость дизельного горючего выросла с 54 грн за литр до 88 грн за литр, что составляет увеличение на 63 процента.

Также выросли в цене запчасти, особенно импортные комплектующие, цены на которые поднялись на 25 до 35 процентов. Отдельно повлиял рост минимальной заработной платы с 8000 грн до 8647 грн.

В горсовете подчеркнули, что перевозчики не могут работать в убыток, ведь в таком случае есть риск остановки маршрутов и потери водительской работы.

