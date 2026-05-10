Работа для пенсионеров в Одессе на рынке труда представлена ​​несколькими предложениями на платформе Work.ua, сообщает Politeka.

В сегменте общественного питания появилась позиция в сети МакДональдз. Речь идет о привлечении персонала ресторана в ТРЦ Ривьера. Уровень оплаты достигает 27434 грн. Компания предлагает гибкий режим, официальное оформление, социальные гарантии, регулярные выплаты дважды в месяц или еженедельно, медицинское страхование, оплачиваемые отпуска, скидки для работников и возможность перехода на высшие должности.

Имеется также техническое направление. "Автомобильный Дом Одесса" открыл набор в инженерно-техническую службу. Компания является официальным дилером концерна Daimler AG и работает с автомобилями Mercedes-Benz. Оплата составляет около 12000 грн. График – пятидневный, с 9:00 до 18:00. Дополнительно предусмотрены оплачиваемые больничные, отпуск, спецодежда. Обязанности включают вспомогательные ремонтные операции, поддержание порядка и перемещение грузов.

Еще один вариант предлагает торговая сеть "Фокстрот". В магазине бытовой техники в ТЦ Остров открыто место грузчика. Заработок – 21 500 грн после налогов. Работа предполагает физические задачи, связанные с разгрузкой товара и их перемещением в торговом зале.

Все эти предложения демонстрируют, что работа для пенсионеров в Одессе охватывает разные сферы — от обслуживания до технических и торговых направлений, позволяя выбирать занятость в соответствии с опытом и нагрузкой.

Рынок труда постепенно адаптируется к привлечению людей пенсионного возраста в разные сферы занятости.

