Робота для пенсіонерів в Одесі на ринку праці представлена кількома свіжими пропозиціями на платформі Work.ua, повідомляє Politeka.

У сегменті громадського харчування з’явилася позиція у мережі «МакДональдз». Йдеться про залучення персоналу ресторану в ТРЦ «Рів’єра». Рівень оплати сягає 27 434 грн. Компанія пропонує гнучкий режим, офіційне оформлення, соціальні гарантії, регулярні виплати двічі на місяць або щотижня, медичне страхування, оплачувані відпустки, знижки для працівників і можливість переходу на вищі посади.

Є також технічний напрям. «Автомобільний Дім Одеса» відкрив набір у інженерно-технічну службу. Підприємство є офіційним дилером концерну Daimler AG та працює з автомобілями Mercedes-Benz. Оплата становить близько 12 000 грн. Графік — п’ятиденний, з 9:00 до 18:00. Додатково передбачені оплачувані лікарняні, відпустка, спецодяг. Обов’язки включають допоміжні ремонтні операції, підтримку порядку та переміщення вантажів.

Ще один варіант пропонує торговельна мережа «Фокстрот». У магазині побутової техніки в ТЦ «Острів» відкрито місце вантажника. Заробіток — 21 500 грн після податків. Робота передбачає фізичні задачі, пов’язані з розвантаженням товару та його переміщенням у торговому залі.

Усі ці пропозиції демонструють, що робота для пенсіонерів в Одесі охоплює різні сфери — від обслуговування до технічних і торговельних напрямків, дозволяючи обирати зайнятість відповідно до досвіду та навантаження.

Ринок праці поступово адаптується до залучення людей пенсійного віку у різні сфери зайнятості.

