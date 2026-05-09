Работа для пенсионеров в Черниговской области постепенно расширяется, а работодатели чаще привлекают людей постарше к разным направлениям занятости, сообщает Politeka.

Жителям предлагают несколько вариантов.

В компаниях области растет интерес к кандидатам с практическим опытом. Предприятия предлагают официальное оформление, адаптивный график и внутреннее обучение новых работников.

В Чернигове STV Group открыла позицию заведующего хозяйством. Работа предусматривает контроль за состоянием инженерных систем офисных и складских объектов, организацию ремонтных процессов и взаимодействие с подрядными организациями. Заработок составляет 21-25 тысяч гривен, также предусмотрена компенсация транспортных расходов.

В автозаправочном комплексе WOG доступна вакансия помощника оператора. Обязанности включают обслуживание клиентов, заправку транспорта и консультации по топливу и сопутствующей продукции. Доход ориентировочно составляет 12 тысяч гривен с дополнительными бонусами.

В развлекательном центре FLY KIDS открыт набор инструкторов игровой зоны. Сотрудники отвечают за безопасность детей, организацию досуга и подготовку пространства к активностям. Компания предлагает обучение, питание и дополнительные выплаты.

В целом работа для пенсионеров в Черниговской области охватывает как сервисные, так и технические направления, что позволяет выбирать занятость в соответствии с опытом и возможностями кандидатов.

Это отражает общую тенденцию к расширению возможностей занятости в области. Подобные вакансии позволяют совмещать опыт кандидатов с гибкими условиями работы.

