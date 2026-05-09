Робота для пенсіонерів у Чернігівській області поступово розширюється, а роботодавці частіше залучають людей старшого віку до різних напрямків зайнятості, повідомляє Politeka.

Жителям пропонують кілька варіантів.

У компаніях області зростає інтерес до кандидатів із практичним досвідом. Підприємства пропонують офіційне оформлення, адаптивний графік і внутрішнє навчання для нових працівників.

У Чернігові STV Group відкрила позицію завідувача господарством. Робота передбачає контроль стану інженерних систем офісних і складських об’єктів, організацію ремонтних процесів та взаємодію з підрядними організаціями. Заробіток становить 21–25 тисяч гривень, також передбачено компенсацію транспортних витрат.

На автозаправному комплексі WOG доступна вакансія помічника оператора. Обов’язки включають обслуговування клієнтів, заправку транспорту та консультації щодо пального й супутньої продукції. Дохід орієнтовно сягає 12 тисяч гривень із додатковими бонусами.

У розважальному центрі FLY KIDS відкрито набір інструкторів ігрової зони. Працівники відповідають за безпеку дітей, організацію дозвілля та підготовку простору до активностей. Компанія пропонує навчання, харчування та додаткові виплати.

Загалом робота для пенсіонерів у Чернігівській областіі охоплює як сервісні, так і технічні напрями, що дозволяє обирати зайнятість відповідно до досвіду та можливостей кандидатів.

Це відображає загальну тенденцію розширення можливостей зайнятості в області. Подібні вакансії дозволяють поєднувати досвід кандидатів із гнучкими умовами роботи.

