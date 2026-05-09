Работа для пенсионеров в Полтавской области остается одним из стабильных направлений трудоустройства для людей, стремящихся к дополнительному доходу и активной занятости, сообщает Politeka.

На рынке труда региона постепенно растет количество предложений по гибкому графику, официальному оформлению и базовому обучению для новых сотрудников. Работодатели все чаще ориентируются на кандидатов постарше, предлагая комфортные условия и понятные обязанности.

Среди актуальных вариантов – вакансия специалиста по обслуживанию клиентов в компании «Новая почта». В Полтаве или в дистанционном формате заработная плата составляет от 17 до 25 тысяч гривен. Работа предусматривает переменный или стандартный график в зависимости от подраздела.

Компания обеспечивает официальное трудоустройство с первого дня, оплачиваемое обучение, ежегодный отпуск, больничные и медицинское страхование. Основные задачи включают в себя консультации клиентов, обработку обращений и работу с внутренними системами учета.

Доступна также должность оператора контактного центра. Работники принимают входящие звонки, предоставляют информацию о доставках и работают с базами данных. Предыдущий опыт для этой работы не является обязательным, что расширяет круг кандидатов.

Отдельное направление – уходовые услуги. В частных пансионатах для пожилых людей в регионе открыты вакансии сиделок. Заработная плата здесь варьируется от 12 до 24 тысяч гривен, а обязанности включают в себя ежедневную помощь подопечным и базовый уход.

Таким образом, работа для пенсионеров в Полтавской области охватывает как сервисные, так и социальные направления, позволяя выбирать занятость в соответствии с опытом, состоянием здоровья и личными возможностями.