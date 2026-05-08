Подорожание мясных продуктов в Полтавской области фиксируется в разных сегментах рынка, сообщает Politeka.

Это касается продуктов от говядины до курятины и колбасных изделий, свидетельствуют данные розничных сетей по состоянию на май 2026 года.

Говядина (гуляш) в настоящее время стоит в среднем 430,96 грн за килограмм. В магазинах наблюдается существенная разница: Metro предлагает 323,89 грн, Megamarket – 490,00 грн, Novus – 479,00 грн. По сравнению с апрелем средний уровень вырос с 422,25 грн. до текущего значения, что дает прирост более 26 грн.

Курятина "Наша Ряба" в формате филе в среднем стоит 278,13 грн за килограмм. В рознице цены колеблются от 249,00 грн у Metro до 326,50 грн в Megamarket. В апреле средний показатель составил 267,69 грн, то есть за месяц зафиксирован рост примерно на 11 грн.

Сегмент колбасных изделий показывает наиболее резкое повышение. Сырокопченая колбаса «Алан Брауншвейская» сейчас стоит 391,14 грн. за 375 г. В апреле средняя цена была 345,52 грн., что означает прирост более 116 грн. в пересчете на динамику периода.

Аналитические данные свидетельствуют, что подорожание мясных продуктов в Полтавской области происходит неравномерно: наибольший рост зафиксирован в колбасной группе, в то время как говядина и курятина демонстрируют постепенное изменение стоимости.

Дневная динамика цен показывает волнообразные колебания в течение апреля, после чего часть позиций закрепилась на новом уровне. Это формирует текущую структуру стоимости мясной продукции в регионе.

Специалисты рынка отмечают, что дальнейшее движение цен зависит от затрат на производство, логистики поставок и общей ситуации на внутреннем продовольственном рынке.

