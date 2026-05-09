Подорожание проезда в Днепре официально вступит в силу с 9 мая, когда в городе изменится стоимость поездок в городском транспорте, сообщает Politeka.

Новый тариф установлен на уровне 23 гривен вместо предыдущих 20. Решение утвердили в городском совете после согласования с перевозчиками, заявившими о накопленных расходах за последние месяцы.

Изменения начнут действовать уже с пятницы, 9 мая. Для пассажиров это означает увеличение стоимости одной поездки на 3 гривны в городских автобусах.

Основной причиной пересмотра называют существенный рост цен на топливо. По данным транспортных компаний, в апреле 2026 года оно подорожало более чем на половину, что повлияло на себестоимость перевозок.

Дополнительно предприятия фиксируют повышение затрат на смазочные материалы и запасные части. Это затрудняет регулярное обслуживание автопарка и поддержание транспорта в рабочем состоянии.

Отдельной проблемой остается нехватка кадров. Часть водителей и технических работников покинула отрасль, что привело к сокращению количества рейсов и неравномерной погрузке на маршруты.

По оценкам участников рынка, фактическая себестоимость одной поездки сейчас составляет 28–32 гривны. При этом действующие тарифы долгое время оставались ниже экономически обоснованного уровня.

Городские власти отмечают, что ситуацию пытались урегулировать постепенно. В результате было принято компромиссное решение во избежание резкой нагрузки на пассажиров.

Финальная корректировка стоимости стала вынужденным шагом для поддержания стабильности перевозок. В мэрии подчеркивают, что без обновления тарифов работа общественного транспорта могла оказаться под угрозой.

Подорожание проезда в Днепре происходит на фоне общей тенденции в стране, где транспортные расходы растут из-за подорожания горючего, обслуживания техники и дефицита работников в отрасли.

