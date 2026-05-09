Подорожчання проїзду в Дніпрі відбувається на тлі загальної тенденції в країні, де транспортні витрати зростають через кілька причин.

Подорожчання проїзду в Дніпрі офіційно набуде чинності з 9 травня, коли в місті зміниться вартість поїздок у міському транспорті, повідомляє Politeka.

Новий тариф встановлено на рівні 23 гривень замість попередніх 20. Рішення затвердили в міській раді після погодження з перевізниками, які заявили про накопичені витрати за останні місяці.

Зміни почнуть діяти вже з п’ятниці, 9 травня. Для пасажирів це означає збільшення вартості однієї поїздки на 3 гривні у міських автобусах.

Основною причиною перегляду називають суттєве зростання цін на пальне. За даними транспортних компаній, у квітні 2026 року воно подорожчало більш ніж на половину, що прямо вплинуло на собівартість перевезень.

Додатково підприємства фіксують підвищення витрат на мастильні матеріали та запасні частини. Це ускладнює регулярне технічне обслуговування автопарку та підтримання транспорту в робочому стані.

Окремою проблемою залишається нестача кадрів. Частина водіїв і технічних працівників залишила галузь, що призвело до скорочення кількості рейсів і нерівномірного навантаження на маршрути.

За оцінками учасників ринку, фактична собівартість однієї поїздки зараз становить 28–32 гривні. При цьому чинні тарифи тривалий час залишалися нижчими за економічно обґрунтований рівень.

Міська влада зазначає, що ситуацію намагалися врегулювати поступово. У результаті було ухвалено компромісне рішення, щоб уникнути різкого навантаження на пасажирів.

Фінальне коригування вартості стало вимушеним кроком для підтримки стабільності перевезень. У мерії підкреслюють, що без оновлення тарифів робота громадського транспорту могла опинитися під загрозою.

Подорожчання проїзду в Дніпрі відбувається на тлі загальної тенденції в країні, де транспортні витрати зростають через подорожчання пального, обслуговування техніки та дефіцит працівників у галузі.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли