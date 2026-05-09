Во Львове объяснили причины пересмотра тарифов на общественный транспорт и подорожание проезда связывают с несколькими экономическими факторами, влияющими на работу городской мобильности, сообщает Politeka.

Вопрос обсудили в ходе публичной дискуссии с участием представителей департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры. Директор Олег Забарило отметил, что на формирование стоимости влияют рост цен на горючее, повышение расходов на электроэнергию, а также дефицит средств для компенсации льготных перевозок.

По его словам, около 40% всех поездок приходится на льготные категории, финансируемые из городского бюджета, тогда как остальные расходы покрываются пассажирами.

На этом фоне подорожание проезда во Львове рассматривается как часть более широкого процесса корректировки тарифной политики с учетом реальных затрат системы перевозок.

Городской совет предложил обновленную тарифную сетку. Оплата с помощью карты «ЛеоКарт» для студентов составит 11,5 грн вместо 8,5 грн, базовая безналичная оплата вырастет до 23 грн, банковская карта – до 26 грн, а наличный расчет – до 30 грн.

Также предусмотрено повышение стоимости абонементов: студенческий – до 575 грн, общий – до 1150 грн. Штраф за безбилетный проезд может возрасти до 520 грн.

Жители города обращают внимание на техническое состояние транспорта. Среди замечаний отсутствие кондиционирования в части автобусов, а также сбои в работе валидаторов, из-за чего возникают споры между пассажирами и контролерами.

Отдельно звучат предложения по оптимизации системы: сокращение количества поездок для школьников до 60-ти и полный отказ от наличных расчетов в транспорте.

Окончательные параметры тарифов должны быть определены после завершения дополнительных консультаций и согласований.

