У Львові пояснили причини перегляду тарифів на громадський транспорт, і подорожчання проїзду пов’язують із кількома економічними факторами, що впливають на роботу міської мобільності, повідомляє Politeka.

Питання обговорили під час публічної дискусії за участі представників департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури. Директор Олег Забарило зазначив, що на формування вартості впливають зростання цін на пальне, підвищення витрат на електроенергію, а також дефіцит коштів для компенсації пільгових перевезень.

За його словами, близько 40% усіх поїздок припадає на пільгові категорії, які фінансуються з міського бюджету, тоді як решта витрат покривається пасажирами.

На цьому тлі подорожчання проїзду у Львові розглядають як частину ширшого процесу коригування тарифної політики з урахуванням реальних витрат системи перевезень.

Міська рада запропонувала оновлену тарифну сітку. Оплата за допомогою картки «ЛеоКарт» для студентів становитиме 11,5 грн замість 8,5 грн, базова безготівкова оплата зросте до 23 грн, банківська картка — до 26 грн, а готівковий розрахунок — до 30 грн.

Також передбачено підвищення вартості абонементів: студентський — до 575 грн, загальний — до 1150 грн. Штраф за безквитковий проїзд може зрости до 520 грн.

Мешканці міста водночас звертають увагу на технічний стан транспорту. Серед зауважень — відсутність кондиціонування у частині автобусів, а також збої у роботі валідаторів, через що виникають суперечки між пасажирами та контролерами.

Окремо звучать пропозиції щодо оптимізації системи: скорочення кількості поїздок для школярів до 60 та повна відмова від готівкових розрахунків у транспорті.

Остаточні параметри тарифів мають визначити після завершення додаткових консультацій та погоджень.

