Прогноз на неделю с 11 по 17 мая в Одессе свидетельствует об умеренно теплой весенней погоде с преобладанием облачных дней.

Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 мая в Одессе опубликовал портал sinoptik.ua, сообщает Politeka.

По данным метеорологов, 11 мая день начнется ясным небом. Ночью температура будет +11°, утром воздух прогреется до +16°, а днем ​​ожидается до +19°.

Уже после обеда небо затянут тучи, которые продержатся до вечера. Осадков в этот день не прогнозируют.

12 мая будет прохладнее. Ночью синоптики прогнозируют +12°, днем ​​температура поднимется до +16°, а вечером будет около +14°.

На протяжении всего дня небо будет облачным. В дневные часы возможен кратковременный дождь, однако к вечеру осадки должны прекратиться.

13 мая утро в городе будет ясным, однако днем ​​и вечером вернется пасмурная погода. Температура воздуха ночью будет +12°, днем ​​ожидается до +17°, а вечером около +13°.

Как свидетельствует прогноз погоды на неделю с 11 по 17 мая в Одессе, 14 мая солнце лишь изредка появляется из-за облаков. Ночью температура будет +11°, днем ​​воздух прогреется до +17°, а вечером будет +13°.

День пройдет без дождей, хотя облачность сохранится почти постоянно. Влажность воздуха будет колебаться от 49% до 61%.

15 мая ночью температура составит +11°, днем ​​ожидается до +18°, а вечером воздух охладится до +13°. Синоптики прогнозируют, что к вечеру небо прояснится.

16 мая пасмурное утро сменится солнцем. Температура воздуха ночью будет держаться на уровне +12°, днем ​​поднимется до +18°, а вечером будет +14°.

Небо прояснится уже днем ​​и будет оставаться безоблачным до самого вечера. Влажность воздуха во второй половине дня вырастет до 82%, но осадков не ожидается.

17 мая утром и днем ​​будет облачно, однако к вечеру небо снова станет ясным. Ночью температура составит +12, днем ​​синоптики прогнозируют до +19, а вечером около +15.

Следовательно, местным следует учитывать прогноз погоды на неделю с 11 по 17 мая в Одессе.

Последние новости Украины:

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.