Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области зафиксировано в Черноморске, где с 1 мая сразу обновили несколько платежных позиций для жителей, передает Politeka.

В городе квартплата увеличилась примерно на 40% и теперь составляет 10,52 грн. за каждый квадратный метр ежемесячно. Параллельно пересмотрели систему обращения с бытовыми отходами — начисления выросли на 36% и достигли 43,85 грн с одного человека в месяц.

Местные службы сообщают, что часть ранее действующих льготных условий больше не применяется. Ощутимо это отразится на домохозяйствах с электрическим отоплением, тогда как другие категории потребителей будут иметь меньше финансовую нагрузку.

Энергетический сегмент страны удерживает базовую ставку электроэнергии на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Несмотря на завершение предварительного регулирования в конце апреля, официальные решения по немедленному пересмотру пока не обнародованы.

Для домохозяйств, которые пользовались зимней льготой 2,64 грн за первые 2000 кВтч, с мая действует стандартная модель расчета без сезонных скидок из-за завершения отопительного периода.

Газовый рынок остается более стабильным: компания «Нефтегаз» продлила действие тарифного плана «Фиксированный», поэтому к апрелю 2027 года стоимость ресурса составляет 7,96 грн за кубометр для действующих клиентов с автоматическим переходом.

Отдельные изменения затронули водное хозяйство в регионе. В Килийской общине коммунальное предприятие пересмотрело расценки по удорожанию электроэнергии и закупочных расходов: водоснабжение поднялось до 63,41 грн, а водоотвод — до 57,65 грн за кубометр.

В результате повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области охватывает сразу несколько направлений — от содержания жилья до ресурсного обеспечения, формируя новую структуру ежемесячных расходов для населения Черноморска и соседних общин.

