Прогноз на тиждень з 11 до 17 травня в Одесі свідчить про помірно теплу весняну погоду з переважанням хмарних днів.

Прогноз погоди на тиждень з 11 до 17 травня в Одесі опублікував портал sinoptik.ua, повідомляє Politeka.

За даними метеорологів, 11 травня день розпочнеться ясним небом. Вночі температура становитиме +11°, вранці повітря прогріється до +16°, а вдень очікується до +19°.

Уже після обіду небо затягнуть хмари, які протримаються до вечора. Опадів цього дня не прогнозують.

12 травня буде прохолодніше. Вночі синоптики прогнозують +12°, удень температура підніметься лише до +16°, а ввечері становитиме близько +14°.

Небо залишатиметься хмарним протягом усього дня. У денні години можливий короткочасний дощ, однак до вечора опади мають припинитися.

13 травня ранок у місті буде ясним, проте вдень і ввечері повернеться похмура погода. Температура повітря вночі становитиме +12°, удень очікується до +17°, а ввечері близько +13°.

Як свідчить прогноз погоди на тиждень з 11 до 17 травня в Одесі, 14 травня сонце лише зрідка з’являтиметься з-за хмар. Уночі температура становитиме +11°, удень повітря прогріється до +17°, а ввечері буде +13°.

День мине без дощів, хоча хмарність збережеться майже постійно. Вологість повітря коливатиметься в межах 49% до 61%.

15 травня вночі температура складе +11°, вдень очікується до +18°, а ввечері повітря охолоне до +13°. Синоптики прогнозують, що ближче до вечора небо проясниться.

16 травня похмурий ранок зміниться сонцем. Температура повітря вночі триматиметься на рівні +12°, удень підніметься до +18°, а ввечері становитиме +14°.

Небо проясниться вже вдень і залишатиметься безхмарним до самого вечора. Вологість повітря у другій половині дня зросте до 82%, але опадів не очікується.

17 травня вранці та вдень буде хмарно, однак увечері небо знову стане ясним. Уночі температура складе +12°, вдень синоптики прогнозують до +19°, а ввечері близько +15°.

Тож, місцевим варто враховувати прогноз погоди на тиждень з 11 по 17 травня в Одесі.

