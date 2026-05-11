Плановые графики отключения света в Черниговской области запланированы на 12 мая по ряду адресов, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредило несколько территориальных общин со ссылкой на «Черниговоблэнерго».

Жителям рекомендуют заранее проверить актуальные расписания обесточений. Сообщается, что графики отключения света в Черниговской области на 12 мая охватят только отдельные населенные пункты.

В селе Жукивщына с 9 до 19 часов (на 10 часов подряд) вводятся дополнительные графики отключений света. Они касаются только следующих адресов:

О. Брыгынця 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 57Б, 58, 58А, 59А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68А, 68Б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99;

Шевченко 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 43, 4А, 5, 6, 7, 8, 9.

В селе Жылын Млынок с 9 до 19 часов будет отсутствовать электроэнергия. Обесточат дома, расположенные на такой улице:

Луговая 1, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5 7, 8, 9.

В селе Крехаев не будет электричества с 9 до 18 часов, однако под обесточивание попадут только отдельные улицы:

1 Травня 1;

Березнева 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8;

Богданенка 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9;

Гайова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 4, 5, 6, 7, 9;

Глыныще 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 4Б, 6, 8, 9;

Деснянська 1, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 55, 57, 59, 6, 63, 65, 67, 69, 69А, 7, 8, 9;

Европейська 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 45В, 46, 47А, 48, 49, 5, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72А, 74, 76, 77, 8, 86А, 9, 96, 96А;

Кыивська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;

Леси Украинкы 1, 10, 101, 101В, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 106Б, 107, 108, 108А, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126А, 127, 128, 128Б, 129, 13, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 136А, 137, 138, 138Б, 139, 139А, 14, 140, 141, 141А, 142, 144, 145, 147, 15, 16А, 17, 18, 19, 19А, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 50А, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 59Б, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69Б, 69В, 7, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78Б, 79, 8, 80, 81, 82А, 82Б, 83, 84, 85, 86А, 89, 8А, 9, 90, 90Б, 90Г, 90Е, 91, 93, 94, 95, 96, 96А, 97, 98, 98А, 9А;

Лыса Гора 1, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 1А, 2, 6, 7, 7А, 8, 9;

Лысынивська 1, 11, 11А, 12, 13, 14, 15А, 16, 16А, 17, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 29А, 30, 31, 31А, 4, 4А, 5, 6, 8, 9;

Лисова 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 2А, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Литочкы 1, 3;

Лугова 1, 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 12Б, 12В, 13, 13А, 14, 141В, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18В, 2, 20, 21, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 28В, 3, 30, 30А, 4, 4А, 5, 6, 6В, 7, 72, 73А, 76, 76А, 8, 81, 82, 85, 8А, 8Б, 9;

Молодижна 24, 28, 30, 31, 35, 6;

Москаленко 1, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 52, 54, 6, 7;

Набережна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 28Б, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Наталии Земнои 1, 10, 10Г, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29А, 3, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 5А, 5Б, 6, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9, 9А;

Незалежности 10, 37, 39, 68, 69;

Озерна 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 19Б, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26А, 27, 27Б, 28, 29, 3, 30, 37, 4, 41А, 42Б, 42В, 43, 45, 5, 50, 53, 54, 55, 6, 7, 75, 8;

Партызанська 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 29В, 3, 30, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 52А, 52Б, 52Г, 6, 7, 9;

Рожок 1, 10, 12, 1В, 2, 2К, 3, 4, 4А, 6, 8;

Садова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8;

Свято-Троицька 1, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 16А, 18, 2, 20, 22, 22А, 3, 3А, 3Б, 3Г, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Г;

Соловина 14Б;

Шевченка 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 8.

