Планові графіки відключення світла у Чернігівській області заплановані на 12 травня за низкою адрес, повідомляє Politeka.net.
Про це попередило кілька територіальних громад з посиланням на «Чернігівобленерго».
Мешканцям рекомендують завчасно перевірити актуальні розклади знеструмлень. Повідомляється, що графіки відключення світла у Чернігівській області на 12 травня охоплять лише окремі населені пункти.
В селі Жуківщина з 9 до 19 години (на 10 годин поспіль) вводяться додаткові графіки відключень світла. Вони стосуються тільки наступних адрес:
- О. Бригинця 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 57Б, 58, 58А, 59А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68А, 68Б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99;
- Шевченка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 43, 4А, 5, 6, 7, 8, 9.
В селі Жилин Млинок з 9 до 19 години буде відсутня електроенергія. Знеструмлять будинки, які розташовані на такій вулиці:
- Лугова 1, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 50, 52, 54, 58, 6, 7, 8, 9.
В селі Крехаїв не буде електрики з 9 до 18 години, проте під знеструмлення попадуть лише окремі вулиці:
- 1 Травня 1;
- Березнева 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8;
- Богданенка 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9;
- Гайова 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 4, 5, 6, 7, 9;
- Глинище 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 4Б, 6, 8, 9;
- Деснянська 1, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 55, 57, 59, 6, 63, 65, 67, 69, 69А, 7, 8, 9;
- Європейська 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45А, 45В, 46, 47А, 48, 49, 5, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72А, 74, 76, 77, 8, 86А, 9, 96, 96А;
- Київська 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9;
- Лесі Українки 1, 10, 101, 101В, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 106Б, 107, 108, 108А, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126А, 127, 128, 128Б, 129, 13, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 136А, 137, 138, 138Б, 139, 139А, 14, 140, 141, 141А, 142, 144, 145, 147, 15, 16А, 17, 18, 19, 19А, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 25, 26, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 50А, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 56А, 57, 58, 59, 59Б, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69Б, 69В, 7, 70, 71, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78Б, 79, 8, 80, 81, 82А, 82Б, 83, 84, 85, 86А, 89, 8А, 9, 90, 90Б, 90Г, 90Е, 91, 93, 94, 95, 96, 96А, 97, 98, 98А, 9А;
- Лиса Гора 1, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 1А, 2, 6, 7, 7А, 8, 9;
- Лисинівська 1, 11, 11А, 12, 13, 14, 15А, 16, 16А, 17, 19, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 29А, 30, 31, 31А, 4, 4А, 5, 6, 8, 9;
- Лісова 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 26, 27, 2А, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Літочки 1, 3;
- Лугова 1, 10, 11, 11А, 11Б, 11В, 11Г, 12, 12А, 12Б, 12В, 13, 13А, 14, 141В, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18В, 2, 20, 21, 22, 22А, 25, 26, 27, 28, 28В, 3, 30, 30А, 4, 4А, 5, 6, 6В, 7, 72, 73А, 76, 76А, 8, 81, 82, 85, 8А, 8Б, 9;
- Молодіжна 24, 28, 30, 31, 35, 6;
- Москаленко 1, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 39Б, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 52, 54, 6, 7;
- Набережна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 24, 24А, 26, 28, 28Б, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
- Наталії Земної 1, 10, 10Г, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 13А, 14, 14А, 14Б, 14В, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 29А, 3, 31, 33, 33А, 35, 37, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 5А, 5Б, 6, 61, 63, 65, 67, 7, 8, 9, 9А;
- Незалежності 10, 37, 39, 68, 69;
- Озерна 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 19Б, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26А, 27, 27Б, 28, 29, 3, 30, 37, 4, 41А, 42Б, 42В, 43, 45, 5, 50, 53, 54, 55, 6, 7, 75, 8;
- Партизанська 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 29В, 3, 30, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 52А, 52Б, 52Г, 6, 7, 9;
- Рожок 1, 10, 12, 1В, 2, 2К, 3, 4, 4А, 6, 8;
- Садова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8;
- Свято-Троїцька 1, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 16А, 18, 2, 20, 22, 22А, 3, 3А, 3Б, 3Г, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Г;
- Солов'їна 14Б;
- Шевченка 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 18, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 8.
