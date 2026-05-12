Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предусматривает предоставление финансовой поддержки людям, которые из-за боевых действий были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Politeka.

Реализация этой программы продолжается и в 2026 году, поскольку по официальным данным международных организаций в Украине насчитывается более 4 миллионов внутри перемещенных лиц.

Финансовая поддержка Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев направлена ​​на то, чтобы граждане могли самостоятельно обеспечить себя самым необходимым в сложный период адаптации на новом месте.

Общий объем поддержки рассчитан на трехмесячный период. Каждый член семьи, отвечающий установленным критериям, может рассчитывать на 3600 гривен ежемесячно.

Таким образом, общая сумма выплаты на одного человека за весь период составляет 10 800 гривен.

Важно, что регистрация производится один раз для всего домохозяйства, а средства обычно начисляются одним платежом сразу за весь срок участия в программе.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье назначается людям, имеющим справку о взятии на учет как внутренне перемещенное лицо.

Получить его можно в местных органах социальной защиты или через цифровые сервисы. Основными получателями являются граждане, которые оформили этот статус в течение последних 6 месяцев.

Также право на участие имеют лица, вернувшиеся из-за границы после 24.02.2022 или вернувшиеся в свои постоянные места жительства после вынужденной эвакуации.

Важным условием является отсутствие аналогичных выплат от других международных фондов за последние 3 месяца.

Прием заявок осуществляют партнеры УВКБ ООН, в частности, Благотворительный фонд "Право на защиту". Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предоставляется приоритетно наиболее уязвимым категориям населения.

