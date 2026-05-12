Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі передбачає надання фінансової підтримки людям, які через бойові дії були змушені залишити свої домівки, повідомляє Politeka.

Реалізація цієї програми триває і в 2026 році, оскільки за офіційними даними міжнародних організацій в Україні налічується понад 4 мільйони внутрішньо переміщених осіб.

Фінансова підтримка від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців спрямована на те, щоб громадяни могли самостійно забезпечити себе найнеобхіднішим у складний період адаптації на новому місці.

Загальний обсяг підтримки розрахований на тримісячний період. Кожен член родини, який відповідає встановленим критеріям, може розраховувати на 3600 гривень щомісяця.

Таким чином, загальна сума виплати на одну особу за весь період складає 10 800 гривень.

Важливо, що реєстрація проводиться один раз для всього домогосподарства, а кошти зазвичай нараховуються одним платежем одразу за весь термін участі у програмі.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі призначається людям, які мають довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщена особа.

Отримати її можна у місцевих органах соціального захисту або через цифрові сервіси. Основними отримувачами є ті громадяни, які оформили цей статус протягом останніх 6 місяців.

Також право на участь мають особи, які повернулися з-за кордону після 24.02.2022 або повернулися до своїх постійних місць проживання після вимушеної евакуації.

Важливою умовою є відсутність аналогічних виплат від інших міжнародних фондів протягом останніх 3 місяців.

Прийом заявок здійснюють партнери УВКБ ООН, зокрема Благодійний фонд "Право на захист". Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі надається пріоритетно найбільш вразливим категоріям населення.

Джерело