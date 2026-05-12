Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області посилює занепокоєння на ринку молочної продукції, де виробники вже прогнозують можливе подорожчання окремих товарів восени 2026 року, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє «Асоціація виробників молока України», пов’язуючи ситуацію зі зростанням витрат у галузі та наслідками воєнних подій.

За оцінками профільних фахівців, додатковий тиск створило підвищення вартості пального після загострення ситуації на Близькому Сході. Через це дорожчають корми для худоби, а собівартість виробництва молока поступово збільшується.

Водночас закупівельні ціни на сировину залишаються низькими. Така тенденція, за словами учасників ринку, скорочує рентабельність господарств і впливає на обсяги виробництва.

У галузевій асоціації зазначають, що восени молочні товари можуть зрости в ціні на 15–25% залежно від категорії. Найбільше коливання прогнозують для продукції, виробництво якої найбільш залежить від енергоресурсів та кормової бази.

Окремо експерти звертають увагу на можливе скорочення обсягів сирого молока. Саме через це дефіцит продуктів у Дніпропетровській області дедалі частіше обговорюють у контексті продовольчої стабільності та роботи переробних підприємств.

Представники ринку водночас наголошують, що ризику повного зникнення молочних товарів із магазинів наразі немає. Частина української сировини йде на експорт, тому у разі зменшення виробництва основний акцент можуть змістити на внутрішнє забезпечення.

Заступниця генерального директора профільної асоціації Олена Жупінас пояснила, що ймовірний дефіцит стосуватиметься передусім сирого молока, а не готової продукції для споживачів. За її словами, внутрішній ринок поки зберігає достатній запас для стабільного постачання.

Аналітики також додають, що подальша ситуація залежатиме від вартості пального, погодних умов та витрат аграрного сектору в літній період.

