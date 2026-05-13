Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області формується не лише завдяки державним програмам, а й через підтримку місцевих жителів.

Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області продовжують надавати через приватні ініціативи, комунальні заклади та спеціальні пункти тимчасового розміщення, повідомляє Politeka.

У регіоні переселенцям пропонують різні формати проживання — кімнати у приватних будинках, місця в гуртожитках, модульних містечках і шелтерах. Умови залежать від конкретної адреси, домовленостей із власниками або адміністрацією об’єктів.

У Вільнянському районі, в селі Вільнокур’янівське, доступна окрема кімната для жінки, яка опинилася у складних обставинах. Помешкання розташоване приблизно за 30 кілометрів від Запоріжжя. У будинку є інтернет, генератор, необхідна техніка та пічне опалення, хоча частина побутових зручностей облаштована на подвір’ї. Від мешканки очікують допомоги у господарських справах і дотримання внутрішніх правил.

У самому Запоріжжі продовжує діяти система тимчасового поселення для внутрішньо переміщених осіб. Станом на початок 2026 року у місті залишаються доступними понад тисяча місць у комунальних установах, благодійних центрах, гуртожитках і модульних комплексах.

Фахівці наголошують, що Безкоштовне житло для ВПО в Запорізькій області формується не лише завдяки державним програмам, а й через підтримку місцевих жителів, які готові допомагати людям, що втратили власні домівки через війну.

Для оформлення поселення необхідно звернутися до відповідних служб та підготувати основні документи — паспорт, ідентифікаційний код і довідку переселенця. Після погодження умов зазвичай укладають договір із можливістю продовження проживання.

Окремо жителям радять перед заселенням уточнювати побутові деталі, можливі витрати та правила проживання, щоб уникнути непорозумінь у майбутньому.

