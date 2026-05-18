Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільше відчувають родини, які регулярно купують товари першої необхідності.

Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжує впливати на вартість базових товарів, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

У травні зросли ціни на молочну продукцію, хліб та яловичину, що вже позначається на щоденних витратах населення.

Помітне підвищення зафіксували у категорії молочних виробів. Маргарин «Олком Вершковий» 72,5% нині коштує в середньому 44,20 грн за упаковку 200 грамів. У квітні показник тримався на рівні 39,83 грн, тож приріст перевищив 3 гривні.

У торговельних мережах цінники різняться. В Auchan продукт продають по 42,90 грн, тоді як у Novus — по 45,49 грн. За даними моніторингу, найбільше коливання відбулося на початку травня.

Дорожчає й хлібобулочна продукція. Нарізний пшеничний «Цар Хліб» у середньому коштує понад 52 грн за 600 грамів. Ще місяць тому сума була нижчою приблизно на 2,5 грн.

Аналітики звертають увагу й на зміну вартості м’ясної категорії. Яловичий гуляш зараз оцінюють у середньому в 430,96 грн за кілограм. Найдорожчу пропозицію зафіксували у Megamarket — 490 грн, тоді як у Metro товар доступний по 323,89 грн.

Фахівці ринку пояснюють динаміку збільшенням витрат на транспортування, електроенергію та сировину. Окремий вплив має сезонне навантаження на постачальників і торговельні мережі.

Подорожчання продуктів у Полтавській області найбільше відчувають родини, які регулярно купують товари першої необхідності, адже навіть поступове коригування вартості формує додаткове навантаження на бюджет.

Економісти припускають, що найближчим часом цінова тенденція може зберігатися, особливо у сегментах м’ясної та молочної продукції.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.