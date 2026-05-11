В центре предоставляется широкий спектр гуманитарной помощи пенсионерам в Полтаве, направленных на комплексную поддержку бенефициаров.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется в виде бесплатных услуг, которые крайне важны для людей почтенного возраста, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте благотворительной организации Каритас.

При поддержке международных партнеров — Каритас Люксембург и Каритас Австрия — благотворительная организация Каритас Полтава открыла в Полтаве современный социально-реабилитационный центр для пожилых людей. Его посетителями могут стать как местные жители, так и внутренне перемещенные в возрасте от 60 лет (пенсионеры).

Новое пространство призвано не только обеспечить базовые потребности пожилых людей, но и создать условия для их активного участия в общественной жизни, поддержания здоровья и эмоционального состояния. В центре предоставляется широкий спектр бесплатных услуг, направленных на комплексную поддержку бенефициаров.

В частности, посетители могут воспользоваться первичным медицинским мониторингом, включающим измерение артериального давления, уровень глюкозы в крови, сатурацию и проведение кардиограммы. Отдельное направление работы - физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ-терапию, прессотерапию и посещение соляной комнаты.

Важную роль играет и физическая активность: в центре проводятся занятия по лечебной гимнастике, направленные на поддержание подвижности и замедления возрастных изменений. Не менее значима психологическая поддержка — организованы как групповые тренинги, так и индивидуальные консультации со специалистами.

Для развития творческого потенциала и социального взаимодействия действуют занятия по арттерапии, включая глинотерапию, рисование и декоративную роспись. Также функционируют разнообразные клубы по интересам: читательские и киноклубы, музыкальные кружки, танцевальные занятия, мастерские по рукоделию и кулинарии.

Отдельной составляющей гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтаве есть горячее питание. Посетители центра могут получать сбалансированные обеды, которые готовят социальные работницы организации.

Центр работает по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24. Прием посетителей осуществляется ежедневно с 09:00 до 17:00.

