В Бердичеве выросло подорожание проезда в Житомирской области.

Стоимость поездки в городском транспорте была установлена ​​на уровне 20 гривен.

Решение принял исполнительный комитет горсовета 20 апреля, а новый тариф начнет действовать с 21 апреля. Во власти объясняют изменение ростом расходов перевозчиков — прежде всего из-за топлива, запчастей и оплаты труда водителей. Мэр отметил, что корректировка тарифа стала вынужденным шагом из-за общего подорожания энергоресурсов и экономических условий, в которых работает транспортная отрасль.

По данным департамента экономического развития, расчет перевозчиков базировался на стоимости дизеля около 80 гривен за литр. В таком случае себестоимость поездки оценивалась почти в 24 гривны без учета инвестиционных расходов. В городском совете также подчеркивают, что аналогичные тарифы уже введены в других городах области, в частности, в Звягеле и Коростене.

Перевозчики объясняют, что, кроме горючего, существенно выросли расходы на шины, страхование, ремонт и техническое обслуживание транспорта. Они отмечают, что предварительная корректировка стоимости проезда происходила еще в 2022 году, а в некоторых маршрутах тариф оставался без изменений с 2021 года.

Отдельной проблемой называют нехватку водителей. По словам представителей автопредприятий, часть работников уехала или была мобилизована, а конкуренция на рынке труда с крупными городами усложняет набор новых кадров. Это, по словам перевозчиков, дополнительно давит на стабильность городских маршрутов.

Жители города, опрошенные ранее журналистами, преимущественно негативно восприняли возможное повышение. Среди аргументов – невысокие пенсии и зарплаты, а также короткие городские маршруты, за которые придется платить больше.

Таким образом, новый тариф стал компромиссным решением между экономическими требованиями перевозчиков и возможностями пассажиров, но дискуссии вокруг стоимости поездок в городе, вероятно, будут продолжаться и дальше.

Подорожание проезда по Житомирской области стало актуальным предметом обсуждений в городе.

