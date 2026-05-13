Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі стало наслідком перегляду вартості вивезення побутових відходів через суттєве здорожчання дизельного пального, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради 6 травня 2026 року затвердив нові розцінки для компаній, які займаються збором і транспортуванням сміття. Оновлення стосується мешканців багатоповерхових будинків та приватного сектору.

Основною причиною коригування називають різке збільшення паливних витрат. За інформацією міського управління, середня ціна дизеля у фінансових розрахунках піднялася з 50,40 грн до понад 90 грн за літр. Саме логістична складова найбільше вплинула на зміну підсумкових сум.

У мерії уточнюють, що Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирі не зачепило витрати на утилізацію чи збір відходів. Зміни стосуються лише транспортування, тому оновлені нарахування надходитимуть поступово у травневих квитанціях.

Для КАТП-0628 новий показник становить 69,81 грн у багатоквартирному фонді та 76 грн для приватних домоволодінь. Це приблизно на 7,8% вище за попередній рівень.

Компанія «Ґрін Бін Україна» встановила вартість 68,58 грн і 74,61 грн залежно від типу житла. ПП «КВЖРЕП №8» також переглянуло фінансову модель — до 68,08 грн та 74,07 грн відповідно.

Міська влада зазначає, що звернення від операторів почали надходити ще навесні. Підприємства аргументували необхідність перегляду збільшенням витрат на пальне, технічне обслуговування та роботу спецтехніки.

У міськраді наголошують, що оновлені розрахунки мають забезпечити стабільну роботу системи вивезення сміття та уникнути перебоїв із наданням послуг.

