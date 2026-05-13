Грошова допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій у Харківській області в межах ініціативи передбачені на певний період.

Навесні 2026 року пенсіонери та інші вразливі категорії українців, які постраждали внаслідок війни, зможуть отримати грошову допомогу у Харківській області, пише Politeka.net.

Фінансова допомога надаватиметься в межах визначеної програми та передбачає можливість отримання виплат один раз на шість місяців.

Йдеться про проєкт «Негайна багатогалузева допомога територіям, що постраждали від війни», який спрямований на підтримку населення, що опинилося у складних життєвих умовах через бойові дії.

Ініціатива реалізується завдяки співпраці благодійного фонду «Посмішка ЮА» в межах Консорціуму TERA за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Основною метою програми визначено підтримку родин, що постраждали від наслідків збройного конфлікту та потребують фінансової стабілізації. Грошова допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій у Харківській області в межах ініціативи передбачені з періодичністю один раз на шість місяців.

У фонді «Посмішка ЮА» повідомляють про старт реєстрації на участь у програмі. У заяві організації наголошується, що ініціатива покликана допомогти людям, які опинилися у складних життєвих обставинах через бойові дії та потребують термінової підтримки.

Подати заявку на отримання допомоги можуть родини, які проживають у визначених громадах Харківської області. Зокрема, у Чугуївському районі — Малинівська, Новопокровська, Печенізька, Чугуївська та Пролісненська громади; в Ізюмському районі — Ізюмська, Кунієвська та Савинська громади; у Харківському районі — Пісочинська, Роганська та Харківська громади.

Для участі у програмі необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму. Водночас організатори встановили низку обов’язкових умов.

Заявники мають надавати достовірну інформацію, оскільки передбачена перевірка документів, а також підтвердження поданих даних у разі необхідності.

Окремо зазначається, що претендувати на виплати можуть лише ті домогосподарства, які не отримували аналогічної допомоги протягом останнього місяця. Усі заявки проходитимуть перевірку на дублювання між різними організаціями, і у разі виявлення повторних звернень у наданні допомоги може бути відмовлено.

Організатори підкреслюють, що реєстрація у програмі є лише першим етапом відбору і не гарантує автоматичного отримання фінансової підтримки.

