Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області викликало хвилю суперечок у Кривому Розі після появи інформації про можливе суттєве зростання вартості водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Обговорення активно поширилося у соціальних мережах, де містяни масово висловлюють невдоволення новими розрахунками.

Раніше комунальне підприємство «Кривбасводоканал» подало до виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо перегляду чинних тарифів. У підприємстві пояснюють необхідність змін різким збільшенням витрат на електроенергію, пальне та аварійні ремонти інфраструктури.

Окремо комунальники звертають увагу на нестачу працівників і потребу підвищувати заробітну плату персоналу. Водночас частина жителів заявляє, що підприємство не надало достатньо відкритої інформації про фактичні витрати на оновлення мереж і насосних станцій протягом 2026 року.

Згідно з оприлюдненими розрахунками, нові розцінки можуть запрацювати вже з 1 червня. Вартість водопостачання для населення планують збільшити на 31,64 гривні за кубометр без ПДВ. Послуга водовідведення може подорожчати ще на 18,43 гривні.

Саме підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало причиною гострої реакції серед мешканців Кривого Рогу. Люди скаржаться на низьку якість води, накип у побутовій техніці та необхідність постійно купувати фільтри або питну воду окремо.

У коментарях містяни пишуть, що рідина з кранів більше схожа на технічну, а не питну. Частина користувачів вважає нові суми несправедливими та закликає спершу покращити якість послуг.

Водночас у соцмережах з’являються й повідомлення на підтримку водоканалу. Автори таких дописів наголошують, що без коригування тарифів система не зможе стабільно працювати в умовах постійного зростання цін на ресурси.

У «Кривбасводоканалі» заявляють, що майже половина собівартості води залежить саме від електроенергії. За словами представників підприємства, чинні тарифи формувалися ще тоді, коли вартість електрики була у кілька разів нижчою.

Комунальники попереджають: нестача фінансування може призвести до проблем у роботі насосних станцій та очисних споруд. У такому разі ризики виникнуть не лише для житлових будинків, а й для лікарень, шкіл та всієї каналізаційної системи міста.

