Подорожчання проїзду в Кіровоградській області у Новоукраїнці запроваджується поетапно після рішення виконавчого комітету міської громади щодо оновлення тарифів на міських автобусних маршрутах, повідомляє Politeka.

Розгляд питання відбувся після обговорень у міській раді та аналізу пропозицій як перевізників, так і місцевих мешканців. У результаті ухвалено рішення вводити нові розцінки у два етапи протягом травня та червня.

З 11 травня вартість однієї поїздки становитиме 30 гривень. Наступне коригування заплановане на 1 червня — тоді тариф зросте до 35 гривень. До цього часу чинна ціна утримувалася на рівні 25 гривень.

Первинна пропозиція від перевізника передбачала підвищення до 40 гривень. Це пояснювали зростанням витрат на пальне та загальне здорожчання обслуговування транспорту. Після консультацій із громадою влада розглянула альтернативні варіанти.

Під час громадського опитування частина мешканців виступала за збереження поточного тарифу. Водночас обговорювалися сценарії поступового підняття — від 30 до 40 гривень залежно від економічної ситуації.

Компромісом стало рішення про поетапне впровадження змін. У міськраді пояснюють, що такий підхід дозволяє зменшити фінансовий тиск на пасажирів і одночасно забезпечити стабільну роботу перевізників.

Окремо підтверджено збереження пільг. Безкоштовний проїзд для учасників бойових дій та родин загиблих захисників фінансується з місцевого бюджету та діє з 2021 року. Щороку на компенсації спрямовується понад 250 тисяч гривень.

Міський голова зазначив, що розширення пільгових програм наразі обмежене через значні бюджетні витрати, пов’язані з іншими пріоритетними напрямками. Також не виключено перегляд тарифів у майбутньому у разі зміни вартості пального.

У ширшому контексті Подорожчання проїзду в Кіровоградській області у Новоукраїнці демонструє спробу знайти баланс між економічними потребами транспортних підприємств і можливостями пасажирів у межах громади.

