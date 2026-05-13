Подорожчання проїзду в Закарпатській області зафіксоване після чергового оновлення тарифів на міських і міжміських маршрутах, що вже вплинуло на щоденні витрати пасажирів регіону, повідомляє Politeka.

Перевізники пояснюють перегляд вартості насамперед зростанням цін на пальне. Саме цей фактор залишається ключовим у формуванні собівартості рейсів і безпосередньо визначає кінцеву ціну квитків на різних напрямках.

Після коригування тарифів змінилися розцінки на основних міжміських маршрутах. Зокрема, поїздка з Ужгорода до Мукачева нині коштує від 123 гривень, до Чопа — від 94 гривень. Рейс у напрямку Виноградова оцінюється у 316 гривень, до Міжгір’я — 443 гривні, а найдовший маршрут до Рахова стартує від 602 гривень.

У міському сполученні також відбулися зміни. У Мукачеві з 1 травня тариф підвищили на 5 гривень — до 20 гривень замість попередніх 15. В Ужгороді діє диференційована система оплати: 20 гривень при безготівковому розрахунку та 23 гривні у разі оплати готівкою.

У транспортній галузі наголошують, що оновлення цін пов’язане зі збільшенням витрат на пальне та інші ресурси, які формують значну частину витрат перевізників. Саме ці зміни змусили переглянути чинні тарифи на більшості напрямків.

На цьому тлі Подорожчання проїзду в Закарпатській області поступово позначається на щоденних витратах мешканців, особливо тих, хто регулярно користується як міськими, так і міжміськими маршрутами.

Фахівці ринку пасажирських перевезень зазначають, що подібна динаміка є загальною тенденцією для транспортної сфери, де витрати зростають швидше за доходи населення. Це, своєю чергою, збільшує фінансове навантаження на регулярні поїздки в межах області.

