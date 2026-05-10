Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».



Энергетики заранее подготовили детальные графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 11 по 17 мая. Это позволит жителям заранее ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным перебоям в поставке электроэнергии.

11.05.2026 с 09:00–17:00 часов в населенном пункте Красносилля не будет электричества. Свет исчезнет по следующим адресам:

Партызанив Украины — № 9, 17, 23, 29, 31, 34–36, 39–40, 42, 45–46, 51

Польова — № 5, 13, 21, 25

Тыха — № 10

12.05.2026 года с 09:00–17:00 в населенном пункте Биркы вводятся долгие обесточивания. Обесточат дома, расположенные по следующим адресам:

Андрия Зиновева — № 1–29, 31–40, 42, 44

Дружбы — № 1–4, 8–9, 11–12, 20

пров. Калыновый — № 1–3, 5, 7, 11

Леси Украинкы — № 1, 1А, 2–4, 6, 7А, 9, 12–16, 19, 22–23, 25–26, 29–30, 32–33, 35–37, 39, 42–46, 48, 52, 54–56, 61, 63–65, 71, 76–78, 80–81, 83–86, 88–91, 93, 96, 98–99, 105, 108–112, 114, 116, 118–120, 122–129

Лисова — № 1–3, 3А, 4–6, 8–12, 14, 16, 18–21, 23–24, 27–32, 34, 34А, 39–40

Мыколаивська — № 1–3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4В, 6–7, 7Б, 8, 8А, 10, 12–17, 19–25, 26А, 28, 30, 34–37, 45–47, 50–51

Пидлисна — № 2–3, 3А, 4, 10–13, 18–19, 21–22, 27–35, 37–38, 38А, 39–42, 44–47, 49, 51–53, 55–57, 61–63, 65, 67–68, 68А, 70А, 73–74, 78–79, 81–83, 86–88, 89А, 89Б, 90, 90А, 93, 93А, 96

Центральна — № 1, 1А, 2–13, 15–22, 24, 26–27, 29–30, 32–34, 36–39, 39Б, 40–41, 43–44, 46, 53, 55, 57–66, 71, 73, 89

Шевченка — № 1, 3–7, 9–12, 14–15, 17–19, 21–27, 29–32, 34–41, 43–44, 46–47, 49–50, 52–56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76

13.05.2026 года с 09:00 до 17:00 будут действовать длительные отключения электричества в селе Олександривка. Они касаются следующих адресов:

Весняна — 11, 13, 15, 17

Дмытра Пастернака — 41

Дунайська — 22, 25

Евгена Шепотынныка — 45-52, 55-60, 71

Франка — 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Шевченка — 136А

15.05.2026 года с 09:00 до 17:00 в селе Несваткове не будет света. В связи с плановыми ремонтными работами электричество пропадет на улицах:

Весняна — 2-3, 5

Восьма — 195

Друга — 25-26, 37-47, 63-67, 70-79

Пята — 87-107

Перша — 1-4, 6-21, 30-34, 51-56, 58-62

Третя — 27-29, 35-36, 68, 82-83, 149-166, 182, 193-194

Четверта — 22-24, 172-177, 181

Шоста — 167-171, 179-180.

