Робота для пенсіонерів у Чернігівській області поступово розширюється на тлі зростання попиту роботодавців на працівників із досвідом, гнучким підходом і готовністю до базових виробничих або сервісних завдань, повідомляє Politeka.

Жителям пропонують кілька варіантів.

У компаніях регіону фіксують підвищений інтерес до кандидатів старшого віку. Підприємства частіше пропонують офіційне працевлаштування, адаптований графік і коротке внутрішнє навчання перед стартом роботи.

У Чернігові STV Group відкрила посаду завідувача господарством. Основні обов’язки включають контроль технічного стану офісної та складської інфраструктури, організацію ремонтів і співпрацю з підрядниками. Заробітна плата становить 21–25 тисяч гривень, передбачена компенсація витрат на транспорт.

На автозаправному комплексі WOG доступна вакансія помічника оператора. Працівник обслуговує клієнтів, здійснює заправку транспорту, надає базові консультації щодо пального та супутніх товарів. Орієнтовний дохід — близько 12 тисяч гривень із додатковими бонусними нарахуваннями.

Також у розважальному центрі FLY KIDS відкрито набір інструкторів ігрової зони. Посада передбачає контроль безпеки дітей, організацію дозвілля та підготовку простору до активностей. Роботодавець пропонує навчання, харчування та додаткові виплати.

Загалом робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює різні напрями — від сервісного обслуговування до технічних і адміністративних функцій, що дозволяє підбирати зайнятість відповідно до досвіду та фізичних можливостей.

Ринок праці регіону демонструє тенденцію до ширшого залучення людей старшого віку, поєднуючи їхній досвід із більш гнучкими умовами працевлаштування.

