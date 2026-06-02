Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области зафиксировано в Бердичеве после решения исполкома корректировки стоимости вывоза бытовых отходов, передает Politeka.

Вопрос рассматривался 27 мая во время заседания исполнительного комитета. Дополнительно обсуждали финансовые расчеты предприятия «Полесье Экосфера Нова», отвечающего за услугу в городе.

Компания еще в апреле 2026 года заявила о необходимости пересмотра действующих ставок. В последний раз их обновляли в августе 2025-го, так что нынешние показатели, по словам представителей рынка, уже не соответствуют реальным затратам.

В настоящее время жильцы многоквартирных домов платят 56,10 грн в месяц, в частном секторе — 56,40 грн, а перевозка одного кубометра твердых бытовых отходов стоит 212,70 грн.

В ходе заседания представители предприятия объяснили, что основными причинами пересмотра стали рост расходов на горючее, электроэнергию и оплату труда персонала. Предлагаемая корректировка составляет около 10% от действующего уровня.

В проекте новых расчетов предусмотрены следующие показатели: 233,60 грн. за 1 м³ отходов, 61,00 грн. на одного жителя для многоквартирных домов и 61,20 грн. для частного сектора.

Отдельно на заседании упоминалось о выполнении предварительных обязательств компании. За последний период в городе установили евроконтейнеры, частично разместили бункеры для крупного мусора, а также тестируют систему индивидуальных баков для частных домохозяйств. В то же время, проект сортировки отходов пока остается на этапе планирования.

В горсовете также признали наличие проблем со стихийными свалками и перегруженными контейнерными площадками. Часть случаев фиксируется и публикуется в отчетах коммунальных служб.

Несмотря на дискуссии, члены исполкома поддержали обновленные расчеты. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области в этом случае вступает в силу с 1 июня после официального введения решения.

Источник: rio-berdychiv

