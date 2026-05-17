Подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується не лише зміною тарифів, а й спробою оптимізувати логістику перевезень.

Подорожчання проїзду в Харківській області набуло чинності в Лозівській громаді з 1 травня після перегляду тарифної політики перевізниками, які заявили про суттєве зростання операційних витрат, повідомляє видання Politeka.

Рішення ухвалили через подорожчання дизельного пального, мастильних матеріалів, запчастин та збільшення витрат на оплату праці персоналу. У міській адміністрації зазначають, що попередні розцінки діяли ще з 2024 року і вже не відповідали реальним витратам на утримання маршрутної мережі.

Після оновлення тарифів поїздка в межах Лозової коштує близько 20 гривень. Маршрут до селища Лиманівка оцінюється приблизно у 25 гривень. Для окремих категорій населення передбачено знижені ставки: пенсіонери за віком та люди з інвалідністю третьої групи сплачують 15 гривень, а діти від 7 до 14 років — 10 гривень.

Окремо у громаді зберегли 14 безоплатних рейсів для пільгових категорій. На їх фінансування у 2026 році планують спрямувати близько 5,7 мільйона гривень із місцевого бюджету.

Паралельно триває оновлення транспортної організації. Влада розглядає коригування графіків руху та запуск додаткового вечірнього рейсу о 21:10, який має забезпечити підвезення пасажирів після прибуття потяга з Харкова. Новий маршрут планують тестувати протягом двох тижнів.

