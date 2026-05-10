Дефицит продуктов в Кировоградской области может усугубиться из-за нехватки удобрений, которая уже влияет на подготовку к весенней посевной кампании, сообщает Politeka.

Аграрии сообщают о сложностях с поставкой аммиачной селитры после атак на критическую инфраструктуру и проблемы с перевозками.

Представители аграрного рынка отмечают, что нынешняя ситуация стала одной из самых сложных в последние годы. Координатор комитета операторов рынка удобрений ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Евгений Барков сообщил, что недостаток запасов аммиачной селитры в Украине сейчас оценивается в пределах 100–170 тысяч тонн.

По словам эксперта, зимой украинские хозяйства столкнулись не только с неблагоприятной погодой. Дополнительные трудности возникли из-за обстрелов энергетических объектов, перебоев в работе транспорта и задержки импортных поставок. Именно это создало риск для обеспечения аграриев азотными удобрениями.

Специалисты отмечают, что нехватка селитры способна повлиять на будущий урожай. Часть озимых культур оказалась в сложном состоянии после гололеда и образования ледяной корки на полях. Из-за ограниченного доступа кислорода растения нуждаются в ранней подкормке, которая помогает восстановить нормальное развитие посевов.

С июня 2025 года по февраль 2026 года Украина импортировала около 307 тысяч тонн аммиачной селитры. В то же время, внутренние предприятия за этот период произвели около 437 тысяч тонн продукции. Даже с накоплением резервов в пределах 450-700 тысяч тонн этого оказалось недостаточно для полного покрытия потребностей аграрного сектора.

Эксперты добавляют, что импорт продолжается, однако главной проблемой остается логистика и возможность быстро доставлять необходимые объемы в регионы. Дополнительным вариантом могла бы стать морская поставка известняково-аммиачной селитры, которая считается более безопасной во время транспортировки.

Аналитики также предупреждают, что дефицит продуктов в Кировоградской области может ощутим в случае ухудшения ситуации с обеспечением фермеров необходимыми ресурсами. Поэтому аграрный рынок внимательно следит за темпами импорта и стабильностью логистических маршрутов.

