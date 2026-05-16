Подорожание проезда во Львовской области сопровождается не только изменением тарифной политики, но и постепенное обновление подходов к организации перевозок.

Подорожание проезда во Львовской области зафиксировано в Дрогобыче после решения исполнительного комитета городского совета, утвердившего обновленную тарифную модель для городского общественного транспорта, сообщает Politeka.

С 29 апреля в городе начала действовать дифференцированная система оплаты, где окончательная сумма зависит от способа расчета. Минимальный уровень установили для пользователей «Карты жителя Дрогобычского общества» и мобильного приложения — 25 гривен за одну поездку.

Оплата банковской картой стоит 28 гривен. Самый высокий показатель предусмотрен для наличного расчета у водителя — 30 гривен.

В городском совете объясняют, что пересмотр стоимости стал следствием экономического давления на перевозчиков. Среди ключевых факторов – удорожание горючего, а также повышение минимальной заработной платы, что напрямую влияет на себестоимость рейсов.

Дополнительно, предприятия указывают на рост расходов на техническое обслуживание и обновление автопарка. По их оценкам содержание маршрутной сети без коррекции цен стало бы сложным.

Социальные гарантии при этом сохранены: льготные категории продолжают пользоваться бесплатным проездом, компенсируемым из бюджета общины. Также в городе рассматривают установку камер видеонаблюдения в салонах автобусов для повышения безопасности пассажиров.

В результате подорожание проезда во Львовской области сопровождается не только изменением тарифной политики, но и постепенным обновлением подходов к организации перевозок в Дрогобыче.

В горсовете добавляют, что дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от экономической ситуации, стоимости энергоносителей и расходов перевозчиков.

