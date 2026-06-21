Дефицит продуктов в Запорожье рассматривается как часть более широкой общеукраинской тенденции.

Дефицит продуктов в Запорожье фиксируется на фоне резкого сокращения предложения прошлогодней белокочанной капусты в Украине, что повлияло на ценовую динамику в регионах, сообщает издание Politeka.net.

По данным аналитических платформ, в конце недели украинские производители реализовывали урожай прошлого года по 8–15 грн за килограмм. Это примерно на 75% выше, чем неделю назад, что свидетельствует о стремительном пересмотре отпускных цен в короткий период.

Участники рынка объясняют ситуацию завершением сезона в большинстве хозяйств. На складах остаются лишь постепенно исчерпываемые ограниченные объемы продукции урожая 2025 года. Это сформировывает условия, при которых торговцы могут оперативно корректировать цена в сторону роста.

Спрос при этом остается стабильно высоким, что дополнительно поддерживает повышающий тренд. В результате рынок реагирует не только на уменьшение предложения, но и на активность покупателей, продолжающих закупки, несмотря на рост цен.

В то же время аналитики отмечают, что нынешний уровень все еще ниже показателей начала мая прошлого года — примерно на 77%. Это свидетельствует о долгосрочных колебаниях в сегменте, где сезонность играет ключевую роль.

На этом фоне дефицит продуктов в Запорожье рассматривается как часть более широкой общеукраинской тенденции, где сокращение запасов напрямую влияет на формирование цен в конце маркетингового цикла.

Также эксперты не исключают дальнейшего повышения стоимости, поскольку остаточные партии продолжают уменьшаться, а новый урожай еще не вышел на рынок в достаточном объеме.

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