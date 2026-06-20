Дефицит продуктов в Запорожье рассматривается как результат совокупного влияния погодных факторов.

Дефицит продуктов в Запорожье может усугубляться на фоне прогнозируемого уменьшения сбора косточковых фруктов, что способно изменить существующий ассортимент в местных торговых сетях, сообщает Politeka.

По оценкам аграрных аналитиков, в 2026 году урожай абрикосовых насаждений может снизиться на 40-60%. Ситуация для персиковых культур выглядит неблагоприятной: прогнозируемое падение составляет ориентировочно 30–50% по сравнению с предыдущими сезонами.

Специалисты агросектора объясняют такую ​​динамику прежде погодными условиями во время периода цветения садов. Весенние температурные колебания, а также внезапные похолодания оказали негативное влияние на формирование завязи, что и определило дальнейшие потери.

Наибольшее влияние подобные изменения могут оказать для южных и центральных регионов страны. Там косточковые культуры традиционно занимают значительную долю в структуре сельскохозяйственного производства и сезонной торговли.

Участники рынка рассматривают возможность частичного покрытия внутреннего спроса за счет импортных поставок. Среди потенциальных направлений называют Турцию, Грецию, Испанию и Молдову. В то же время импортная продукция не всегда способна быстро компенсировать потери внутреннего производства из-за логистических и временных ограничений.

Дополнительно эксперты прогнозируют заметные ценовые колебания на фруктовом рынке. При подтверждении низкого урожая и повышенных расходов на доставку, стоимость абрикосов и персиков может вырасти на 20–80%.

В этом контексте Дефицит продуктов в Запорожье рассматривается как результат совокупного влияния климатических факторов, снижения выращивания и ограниченной способности рынка быстро восстанавливать предложение.

Аналитики подчеркивают, что ситуация не внезапна, однако ее последствия могут стать более ощутимыми именно в сезон реализации фруктов, когда спрос традиционно растет.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от стабильности погоды, результатов сбора урожая и общей устойчивости аграрного сектора, который формирует баланс предложения на внутреннем рынке.

Источник: agronews

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