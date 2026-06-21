Дефіцит продуктів у Запоріжжі фіксується на тлі різкого скорочення пропозиції торішньої білоголової капусти в Україні, що вже вплинуло на цінову динаміку в регіонах, повідомляє видання Politeka.net.

За даними аналітичних платформ, наприкінці тижня українські виробники реалізовували торішній урожай по 8–15 грн за кілограм. Це приблизно на 75% вище, ніж тижнем раніше, що свідчить про стрімкий перегляд відпускних цін у короткий період.

Учасники ринку пояснюють ситуацію завершенням сезону у більшості господарств. На складах залишаються лише обмежені обсяги продукції врожаю 2025 року, які поступово вичерпуються. Це формує умови, за яких продавці можуть оперативно коригувати вартість у бік зростання.

Попит при цьому залишається стабільно високим, що додатково підтримує підвищувальний тренд. У результаті ринок реагує не лише на зменшення пропозиції, а й на активність покупців, які продовжують закупівлі попри зростання цін.

Водночас аналітики зазначають, що нинішній рівень усе ще нижчий за показники початку травня минулого року — приблизно на 77%. Це свідчить про довгострокові коливання в сегменті, де сезонність відіграє ключову роль.

На цьому тлі дефіцит продуктів у Запоріжжі розглядається як частина ширшої загальноукраїнської тенденції, де скорочення запасів напряму впливає на формування цін у кінці маркетингового циклу.

Також експерти не виключають подальшого підвищення вартості, оскільки залишкові партії продовжують зменшуватися, а новий урожай ще не вийшов на ринок у достатніх обсягах.

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