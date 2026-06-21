Дефицит продуктов в Винницкой области фиксируется на фоне общеукраинского сокращения предложения меда, уже влияющего на экспортные объемы и формирующего напряженную ситуацию на внешних рынках, сообщает Politeka.

В отрасли сообщают о временном разрыве между внутренним предложением и спросом. Поэтому уменьшаются отгрузки за границу, прежде всего в направлении стран Европейского Союза, которые остаются главным рынком сбыта для украинского продукта.

По оценкам представителей экспортного сектора, сокращение поставок может составить 10–20%. В 2026 году объемы экспорта прогнозируются на уровне 40–45 тыс. тонн, в то время как в предыдущий период они достигали около 50 тыс. тонн в год. Такое понижение напрямую связывают с дефицитом сырья и сезонными колебаниями производства.

Специалисты отмечают, что ситуация носит временный характер и зависит от завершения периода между сезонами сбора. Ожидается, что стабилизация может произойти после поступления нового урожая ориентировочно в августе, когда на рынок начнут поступать новые объемы продукции.

В то же время потенциал украинского пчеловодства остается высоким. Общий прогноз сбора меда внутри страны оценивается в 60–80 тыс. тонн. Окончательные показатели будут зависеть от погодных условий, активности пчелосемей и географии медосбора в разных регионах.

Отдельно эксперты отмечают структуру экспорта: до 90–95% украинского меда поставляется именно в ЕС. Это делает рынок уязвимым к любым колебаниям объемов производства, поскольку даже небольшие изменения предложения сразу отражаются на контрактах и ​​ценах.

На этом фоне Дефицит продуктов в Винницкой области рассматривается как часть более широкой тенденции, влияющей не только на внутреннее потребление, но и на позиции Украины как стабильного поставщика на мировом рынке.

Участники рынка также отмечают изменение поведения импортеров. Из-за нехватки стабильных объемов часть зарубежных покупателей переориентируется на альтернативных поставщиков — в частности, Китай, Индию и Аргентину. Это создает дополнительную конкуренцию украинским экспортерам.

В то же время, аналитики считают, что новый сезон может существенно изменить баланс. При благоприятных условиях сбора меда ожидается стабилизация ценового диапазона и восстановление объемов продаж. В противном случае рынок может снова столкнуться с ограниченным предложением и ростом цен.

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