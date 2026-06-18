Дефицит овощей в Винницкой области объясняют сезонным переходом между урожайными циклами и ограниченным предложением продукции на внутреннем рынке.

Дефицит овощей в Винницкой области фиксируется на фоне стремительного сокращения запасов прошлогодней белокочанной капусты и повышения цен на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

По данным аналитиков EastFruit, в конце минувшей недели производители активизировали пересмотр отпускных цен. Пока килограмм продукции прошлогоднего сбора продается в диапазоне от 8 до 15 гривен, в зависимости от качества и объемов партий.

По сравнению с предыдущими периодами, стоимость выросла почти на 75%. Основным фактором такого скачка эксперты называют завершение сезона реализации в большинстве хозяйств и постепенное истощение складских запасов.

На рынке остаются только небольшие партии нового урожая, поступающие от отдельных производителей. В то же время, спрос со стороны покупателей остается стабильным, что дополнительно поддерживает высокий ценовой уровень.

В таких условиях дефицит овощей в Винницкой области объясняется сезонным переходом между урожайными циклами и ограниченным предложением продукции на внутреннем рынке.

Несмотря на нынешнее подорожание, капуста все еще стоит дешевле, чем в этот период прошлого года — разница составляет примерно две трети.

Аналитики не исключают дальнейшего роста цен, если поставки нового урожая будут оставаться медленными. На ситуацию будут влиять темпы сбора и быстрота пополнения запасов в торговых сетях.

Дополнительно в продовольственном сегменте фиксируются изменения в отношении молочной продукции. По оценкам экспертов, осенью возможно повышение стоимости отдельных товаров на 15–25% из-за изменения производственных затрат и рыночных условий.

Последующая ценовая динамика будет зависеть от объемов нового урожая и погодных факторов в регионах производства.

Источник: mind.ua

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