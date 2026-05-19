Запроваджуються тимчасові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 20 травня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 20 травня триватимуть за десятками адрес через планові профілактичні роботи, пише Pioliteka.net.

Про це поінформували кілька територіальних громад із посиланням на дані «Дніпровських електромереж».

Як зазначають енергетики, запровадження тимчасових графіків відключення світла у Дніпропетровській області на 20 травня пов’язане з проведенням планових профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Фахівці здійснюватимуть технічне обслуговування обладнання, оновлення окремих ділянок мережі та комплекс заходів, спрямованих на підвищення стабільності й надійності електропостачання в регіоні.

З 08:00–18:00 години в селі Надеждівка вимикатимуть електрику. Знеструмлення триватимуть за окремими адресами:

Гірницька — 99, 101

Сонячна — 168–170, 175, 175А, 176–179, 181, 189, 190, 190А, 193

Центральна — 121, 122А, 122Б, 123–125, 129–132, 143–145, 145А, 146, 151, 153, 157–160

З 07:30–19:00 години в місті Жовті Води вводяться додаткові графіки відключення світла. Обмеження діятимуть лише за окремими адресами:

Вербова — 17, 19

Григорія Сковороди — 3, 9–35 (непарні), 41, 43, 45, 45А, 47–61 (непарні), 61А, 63, 65–76, 78–128 (парні)

Лесі Українки — 1–3, 5, 7–14, 14А, 15–18, 20–26 (парні)

пров. Водобудський — 2–10 (парні)

З 09:00–18:00 години також в місті Жовті Води будуть вимикати електрику, проте лише на окремих вулицях:

Паркова — 16

Франка — 3, 5А

пров. О. Довженка — 1–5

У місті Вільногірськ будуть діяти додаткові графіки відключення світла. Вони вводяться з 08:00 до 17:30 години. Електрика зникне на наступних вулицях:

Молодіжна — 46, 48, 48А, 48Б, 50, 50А, 50Б, 52, 52А

Центральна — 75Б

бульвар Миру — 9А.

