Графіки відключення світла у Сумській області на 20 травня пов’язані з проведенням профілактичних робіт.

У Сумській області 20 травня графіки тимчасового відключення світла торкнуться лише окремих адрес, повідомляє видання Politeka.net.

Про заплановані обмеження попередили кілька територіальних громад із посиланням на дані «Сумиобленерго».

Як зазначають енергетики, графіки відключення світла у Сумській області на 20 травня пов’язані з проведенням профілактичних і технічних робіт на електромережах. Фахівці виконуватимуть обслуговування обладнання та необхідні ремонтні заходи для забезпечення стабільнішої роботи енергосистеми й запобігання можливим аваріям у майбутньому.

Липоводолинська дільниця філії «Роменський район електричних мереж» АТ «Сумиобленерго» попередила мешканців громади про тимчасові перерви в електропостачанні, які заплановані у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на електромережах.

Згідно з оприлюдненою інформацією, планові відключення електроенергії відбудуться 20 травня 2026 року в селищі Липова Долина. Обмеження триватимуть із 09:00 до 16:00. Тимчасові знеструмлення торкнуться мешканців вулиць Набережної, Лісової, а також вулиці Благовіщенської разом із прилеглими провулками.

Через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі в смт Недригайлів будуть вимикати електрику. Обмеження вводять з 08:00 – 16:00 години, проте лише за наступними адресами:

Незалежності — 37, 39, 41/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 59А, 61, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 65, 65/2, 65/3, 67/1, 67/2, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 75, 77, 79, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 83

пров. Береговий — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 23.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Сумській області: як саме переглянуто вартість.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Сумах: які саме зміни відбулися.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Сумській області: хто може отримати сертифікати на підтримку.